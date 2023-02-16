***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.740.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.680.000.000 -TL (ikimilyaraltıyüzseksenmilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine , ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine , ihracın nitekli yatırımcılara satış yönetemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine , borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına , elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ilişkin 22.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararı onaylanmış ve borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır. 1.740.000.000-TL (birmilyaryediyüzkırkmilyontürklirası) tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin SPK onayı alınmış olup,ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 1.740.000.000 ihraç belgesi-Aralık 2022 başvurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114451BIST