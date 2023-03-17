***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.03.2023 13:26
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 5.000.000.000–TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125829
BIST
14:385.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,53
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.224
14:3819,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3820,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0716
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:381.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.724.516
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.015.223
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|115.030.293
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.886.006
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|450.775.143
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,25
|3.628.392.876
|% 7,20
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|ASELS
|57,70
|2.296.437.855
|% 2,67
|
|THYAO
|132,20
|1.500.804.930
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|AKFGY
|3,97
|443.101.948
|% 5,31
|
|EKGYO
|7,25
|787.038.104
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,41
|1.194.026.806
|% 0,44
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9757
|23,0909
|% 0,14
|
|Frank
|20,4132
|20,5362
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,80
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,67
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,03
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
-
14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem