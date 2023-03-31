***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.03.2023 16:46
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 4.650.000.000–TL (Dörtmilyar altıyüzelli milyonTürk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır. Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1- İhraççı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130342
BIST
17:444.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -58,37
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4419,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4420,8877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0507
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:441.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKSUN
|86,50
|44.222.779
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.188.162
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,10
|2.653.339.606
|% -0,93
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,34
|2.452.544.107
|% 1,91
|
|TUPRS
|530,40
|2.329.597.623
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,57
|854.227.883
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,90
|469.020.786
|% 3,20
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|739.875.522
|% -2,66
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1877
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8570
|20,8877
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,6672
|23,7859
|% -0,04
|
|Frank
|20,9453
|21,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0950
|5,1205
|% 0,06
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|