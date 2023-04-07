Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.04.2023 13:58
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023

Ek Açıklamalar
SPK'ya bono ihraç limiti için yaptığımız başvuru 06/04/2023 tarihinde 5.000.000.000 TL (BeşmilyarTürkLirası) olarak güncellenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1- İhraççı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133489


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:304.945
Değişim :  0,66% |  32,45
Açılış :  4.921  
Önceki Kapanış :  4.913  
En Yüksek
4.953 En Düşük
4.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 529,10 14.823.677 % 10,00  
KRGYO 18,60 19.524.771 % 9,99  
GESAN 74,35 1.786.919.667 % 9,99  
ELITE 15,00 37.471.990 % 9,97  
DYOBY 23,62 105.210.989 % 9,96  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Dolar 19,2414 19,2489 % -0,01  
Euro 20,9485 21,0460 % 0,06  
Sterlin 23,8123 23,9317 % -0,22  
Frank 21,1460 21,2734 % -0,20  
Riyal 5,1174 5,1430 % 0,05  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.008 0,30  
Altın Gr. 1.242 1.243 0,66  
Cumhuriyet 8.486 8.615 43,00  
Tam 8.528 8.586 23,00  
Yarım 4.165 4.201 11,00  
Çeyrek 2.083 2.101 6,00  
Gümüş.Ons 24,94 25,01 0,01  
Gümüş Gr. 15,44 15,48 0,02  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
Seans Raporu 16:28
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru