***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.03.2023Ek AçıklamalarSPK'ya bono ihraç limiti için yaptığımız başvuru 06/04/2023 tarihinde 5.000.000.000 TL (BeşmilyarTürkLirası) olarak güncellenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 1- İhraççı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133489BIST