***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 21:47
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 1 Eylül 2020 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B",
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan,
- Destek Notu "4".
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873039
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,4107
En Düşük
7,3588
18:058,7641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05461,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,81
|Açılış
|: 461,86
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
458,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3942
|% 0,36
|
|Euro
|8,7563
|8,7641
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,8319
|9,8812
|% 0,05
|
|Frank
|8,0796
|8,1282
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9645
|1,9744
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-28,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,29
|44,29
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
-
17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU