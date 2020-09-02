***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 1 Eylül 2020 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B",- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan,- Destek Notu "4".Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873039BIST