***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 16:12
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt not görünümünlerini Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıda yer almaktadır: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B", - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan, - Destek Notu "4". Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913924
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1365
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7861
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,1833
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -7,82
|Açılış
|: 404,57
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2815
|7,2884
|% -1,84
|
|Euro
|8,7776
|8,7861
|% -2,04
|
|Sterlin
|10,1169
|10,1676
|% -1,88
|
|Frank
|7,9345
|7,9823
|% -2,40
|
|Riyal
|1,9350
|1,9447
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,49
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|0,20
|