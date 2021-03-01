***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt not görünümünlerini Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıda yer almaktadır: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B", - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan, - Destek Notu "4". Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913924BIST