***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









klama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin İhraççı Temerrüt Derecelendirmeleri (IDR) notunu 'BB-' den "B+" ya aşağı yönlü revize ederek görünümü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005022BIST