***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.05.2022 12:01
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 29 Mart 2022 tarihinde, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (YKY) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu 'B' olarak, Negatif Görünüm ile teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030506
BIST
11:532.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,80
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:5315,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1015
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5793
En Düşük
15,4564
11:5316,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1502
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:53900,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,80
|Açılış
|: 900,02
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KAPLM
|68,95
|45.846.661
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|15.171.276
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.941.406
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.044.705
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,34
|31.994.576
|% 8,94
|
|GZNMI
|36,44
|72.182.278
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.668.094
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.219.996
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,86
|13.675.243
|% -4,90
|
|THYAO
|42,94
|1.513.096.166
|% 1,08
|
|GARAN
|14,98
|692.975.270
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,62
|657.939.667
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,32
|618.303.937
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,30
|554.016.590
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,72
|520.023.559
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,44
|361.812.517
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,11
|81.587.348
|% 1,83
|
|KARSN
|5,42
|254.333.136
|% 1,69
|
|GARAN
|14,98
|692.975.270
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5744
|15,5790
|% 0,66
|
|Euro
|16,2448
|16,2636
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,9779
|19,0731
|% 0,29
|
|Frank
|15,4234
|15,5163
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1371
|4,1578
|% 0,57
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08ULUUN
Yüzde 7.41 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 035, 005 adet işlem
-
12:07MRGYO
Yüzde 8.94 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 586, 150 adet işlem
-
12:06MNDRS
Yüzde 8.64 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 623, 690 adet işlem
-
12:05RNPOL
Yüzde 4.77 oranında artışla 15.17 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 123 adet işlem
-
12:04XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 11, 440.00 milyon TL de