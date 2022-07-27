***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 11:09
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Hissedar Destek notunu "B-"den "B"ye revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur. Belirtilen not değişikliklerinin dışında kalan notlar revize olmadan aynı şekilde görünümünü korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047969
BIST
11:442.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,69
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
11:4417,8945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8945
En Düşük
17,8322
11:4418,1806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0906
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1852
En Düşük
18,0653
11:44991,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,45
|Açılış
|: 991,43
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler11:44
|IMASM
|71,65
|19.814.080
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,45
|11.196.821
|% 9,87
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|LIDFA
|10,82
|34.309.816
|% 8,96
|
|PEGYO
|2,37
|28.923.423
|% -7,06
|
|UFUK
|79,00
|1.218.632
|% -4,82
|
|INTEM
|77,25
|48.026.941
|% -3,98
|
|KRGYO
|7,60
|2.792.568
|% -3,55
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|THYAO
|49,50
|1.334.760.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,76
|481.487.771
|% 0,21
|
|SISE
|21,18
|426.710.044
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,20
|382.691.193
|% 0,31
|
|FROTO
|283,00
|370.302.592
|% -1,05
|
|SKBNK
|1,61
|197.288.193
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,20
|382.691.193
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,76
|481.487.771
|% 0,21
|
|TSKB
|2,59
|240.131.775
|% 3,60
|
|ODAS
|3,74
|198.858.834
|% 0,27
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8874
|17,8945
|% 0,20
|
|Euro
|18,1595
|18,1806
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,5065
|21,6143
|% 0,42
|
|Frank
|18,5384
|18,6500
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7490
|4,7728
|% 0,24
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,39
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|27,00
|
|Yarım
|3.257
|3.295
|13,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,00
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:59KONYA
Yüzde 5.84 oranında artışla 1, 180.10 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 830 adet işlem
-
11:58DOBUR
Yüzde 9.70 oranında artışla 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 086 adet işlem
-
11:57MAKIM
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 012, 959 adet işlem
-
11:56XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 9, 659.00 milyon TL de
-
11:56MAKIM
Yüzde 5.20 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 969, 001 adet işlem