***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B-" negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B- ", Hissedar Destek notunu "B-" olarak görünümü Negatif olarak korumuştur. Belirtilen not değişikliklerinin dışında kalan notlar revize olmadan aynı şekilde görünümünü korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141052BIST