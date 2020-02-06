***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









(No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Albert Angersbach, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 5 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 05.02.2020 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Nevin İpek'in atanmasına karar verilmiştir.Sn. Massimo Francese, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 5 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 05.02.2020 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Akif Cahit Erdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.Sn. Marco Iannaccone, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 6 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817403BIST