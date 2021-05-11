***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 5 Mayıs 2021 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin notlarını ve görünümünlerini teyit etmesine bağlı olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını ve görünümlerini aşağıdaki gibi teyit etmiştir: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif, - Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B", - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan, - Destek Notu "4". Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936195BIST