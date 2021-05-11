***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 16:53
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 5 Mayıs 2021 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin notlarını ve görünümünlerini teyit etmesine bağlı olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını ve görünümlerini aşağıdaki gibi teyit etmiştir: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif, - Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B", - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan, - Destek Notu "4". Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936195
BIST
17:221.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,93
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:228,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:2210,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:22488,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 488,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CEMAS
|1,32
|159.963.967
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.159.960
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.716.047
|% 9,82
|
|SARKY
|17,11
|124.909.121
|% 8,43
|
|GEDZA
|40,70
|26.435.409
|% 7,39
|
|JANTS
|69,25
|274.832.523
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.356.809
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|84.218.517
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,05
|25.952.324
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.263.620.166
|% 0,46
|
|KOZAL
|127,40
|1.138.737.342
|% -0,86
|
|PETKM
|6,66
|981.031.711
|% 0,76
|
|GARAN
|7,69
|972.883.079
|% -1,79
|
|THYAO
|13,37
|924.728.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|295.537.983
|% -2,60
|
|PETKM
|6,66
|981.031.711
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,75
|1.263.620.166
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,12
|295.414.955
|% -1,40
|
|GARAN
|7,69
|972.883.079
|% -1,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2967
|8,2988
|% 0,32
|
|Euro
|10,1194
|10,1267
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% 0,47
|
|Frank
|9,1709
|9,2262
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2061
|2,2172
|% 0,28
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-6,89
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|68,54
|68,54
|0,22
|