***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.04.2021 tarihinde yapılan Konya ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 31.05.2021 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konya Şubesi adres bilgisi:Sahibata Mah. İstanbul Cad. N19, Meram/Konya, Telefon: 0332 310 16 40-49, Fax: 0332 353 18 27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939202BIST