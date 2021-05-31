***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 21:14
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.04.2021 tarihinde yapılan Konya ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 31.05.2021 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konya Şubesi adres bilgisi:Sahibata Mah. İstanbul Cad. N19, Meram/Konya, Telefon: 0332 310 16 40-49, Fax: 0332 353 18 27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939202
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0697
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0496
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4759
En Düşük
10,3345
18:05520,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,61
|Açılış
|: 520,65
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4855
|8,4950
|% -0,81
|
|Euro
|10,3773
|10,3923
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,0225
|12,0828
|% -0,78
|
|Frank
|9,4060
|9,4627
|% -0,77
|
|Riyal
|2,2568
|2,2681
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,31
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,59
|