***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 20:26
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.04.2021 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 04.06.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göztepe Şubesi adres bilgisi:Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok N 237A Kadıköy / İstanbul Telefon: 0 216 468 09 20 - 29 Fax: 0 216 359 26 03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940291
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05525,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,19
|Açılış
|: 525,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6512
|8,6572
|% -0,52
|
|Euro
|10,5279
|10,5377
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,2151
|12,2763
|% -0,19
|
|Frank
|9,5812
|9,6390
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|19,58
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,04
|
|B. Petrol
|71,82
|71,82
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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