***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.04.2021 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 04.06.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göztepe Şubesi adres bilgisi:Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok N 237A Kadıköy / İstanbul Telefon: 0 216 468 09 20 - 29 Fax: 0 216 359 26 03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940291BIST