***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 20:07
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.08.2021 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 09.09.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakırköy Şubesi adres bilgisi:Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi NISH RESIDENCE Sitesi A Blok NO: 44A İç Kapı NO:033 Bahçelievler / İstanbul Telefon: 0 212 385 01 90 - 29 Fax: 0 212 603 65 28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963058
BIST
11:181.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
11:188,4140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,4077
11:189,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9587
11:18487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 487,56
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YEOTK
|35,42
|52.826.746
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|83.794.114
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.669.184
|% 9,96
|
|PENTA
|109,20
|10.726.246
|% 8,12
|
|AVGYO
|3,27
|6.929.991
|% 7,57
|
|TGSAS
|17,50
|1.809.815
|% -9,98
|
|EUKYO
|5,90
|1.221.433
|% -5,60
|
|AKYHO
|2,28
|3.843.924
|% -4,20
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|OYLUM
|5,36
|9.920.970
|% -3,25
|
|GARAN
|9,65
|659.937.134
|% 0,94
|
|THYAO
|12,60
|243.869.526
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,56
|216.346.655
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|155.334.436
|% -0,82
|
|EGEPO
|6,97
|143.045.578
|% 3,57
|
|YKBNK
|2,56
|216.346.655
|% 0,00
|
|GARAN
|9,65
|659.937.134
|% 0,94
|
|AKBNK
|5,73
|138.825.267
|% -0,17
|
|EKGYO
|1,86
|43.401.043
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|155.334.436
|% -0,82
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4140
|% -0,28
|
|Euro
|9,9703
|9,9738
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,6471
|11,7055
|% 0,04
|
|Frank
|9,1528
|9,2079
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,27
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|1,07
|