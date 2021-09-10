***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Akif Cahit Erdoğan, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Serkan Ülgen'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963282BIST