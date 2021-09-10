***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 19:08
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Akif Cahit Erdoğan, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Serkan Ülgen'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963282
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.438
18:058,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4719
En Düşük
8,3894
18:0510,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0289
En Düşük
9,9410
18:05487,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
484,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|35,42
|55.312.097
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.247.476
|% 10,00
|
|ISGSY
|9,04
|188.253.932
|% 9,98
|
|TACTR
|27,78
|2.108.460
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
|2,17
|61.435.814
|% -6,87
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
|12,41
|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4618
|% 0,29
|
|Euro
|9,9995
|10,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6814
|11,7400
|% 0,34
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DZGYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 133, 793 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 9, 753.00 milyon TL de
-
17:55ECILC
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 597, 359 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TCELL, ISCTR
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -1.06 ) 1, 262