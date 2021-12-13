***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yerel Para derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş ve Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş, notu ise B+ olarak korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982932BIST