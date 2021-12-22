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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2021 22:15
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.11.2021 tarihinde yapılan Kocaeli ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 22.12.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kocaeli Şubesi adres bilgisi: Ömerağa Mah. Fethiye Cad.N18/A Kocaeli/İzmit, Telefon: 0262 305 15 30-39, Fax: 0262 331 32 55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985576


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Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
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Gümüş Gr. 8,72 8,73 -0,23  
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