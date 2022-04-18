***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 13:04
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.03.2022 tarihinde yapılan Ankara ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 15.04.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Şubesi adres bilgisi: Kızılay Mah.Atatürk Bulvarı Kocabeyoğlu Pasajı Blok NO:78 Çankaya/Ankara Telefon: 0312 440 95 70, Fax: 0312 434 30 81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021444
BIST
14:042.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,25
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:0414,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6509
En Düşük
14,6093
14:0415,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:04936,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,57
|Açılış
|: 936,52
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:04
|OYYAT
|59,50
|3.979.777
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|83.613.815
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.058.365
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,04
|76.061.749
|% 8,86
|
|KENT
|232,00
|1.902.955
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,47
|23.329.004
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,45
|60.153.538
|% -5,68
|
|KAPLM
|56,05
|7.052.051
|% -4,84
|
|GZNMI
|30,40
|10.191.975
|% -4,76
|
|GARAN
|14,10
|2.029.621.703
|% 1,44
|
|THYAO
|37,80
|1.560.111.203
|% 0,16
|
|KOZAL
|173,90
|1.131.801.282
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,19
|1.086.612.379
|% 0,00
|
|TUPRS
|253,30
|1.069.716.088
|% -2,46
|
|TSKB
|1,96
|453.157.123
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|1.086.612.379
|% 0,00
|
|ODAS
|2,37
|407.777.652
|% 2,16
|
|GARAN
|14,10
|2.029.621.703
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,90
|403.756.170
|% -1,36
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6443
|14,6476
|% 0,10
|
|Euro
|15,8270
|15,8373
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0306
|19,1260
|% -0,13
|
|Frank
|15,4768
|15,5701
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8944
|3,9139
|% 0,10
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|14,02
|
|Altın Gr.
|937
|937
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|53,00
|
|Tam
|6.171
|6.325
|53,24
|
|Yarım
|2.983
|3.060
|25,75
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|12,88
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,24
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.18 ) 2, 793
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, ODAS
-
14:19XU100
Endeks 2, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 24, 585.00 milyon TL de
-
14:19VERUS
Yüzde 5.71 oranında artışla 67.55 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 743 adet işlem
-
14:18BFREN
Yüzde 6.45 oranında artışla 1, 140.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 366 adet işlem