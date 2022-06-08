***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.04.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 08.06.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Haliç Şubesi adres bilgisi: Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. Karaköy Palas Blok NO:4 İç Kapı NO:4 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 0 212 319 81 36 , Fax: 0 212 293 57 23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036272BIST