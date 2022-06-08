***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 20:15
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.04.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 08.06.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Haliç Şubesi adres bilgisi: Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. Karaköy Palas Blok NO:4 İç Kapı NO:4 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 0 212 319 81 36 , Fax: 0 212 293 57 23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036272
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3966
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4641
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.019,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 22,15
|Açılış
|: 1.019,97
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1137
|17,1508
|% 2,37
|
|Euro
|18,3821
|18,4374
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4126
|21,5200
|% 1,83
|
|Frank
|17,4697
|17,5749
|% 1,83
|
|Riyal
|4,5520
|4,5749
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,39
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,15
|
|B. Petrol
|124
|124
|3,21
|