***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 14:36
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Samsun Şubesi'nin Kale Mahallesi Gazi Caddesi NO: 19, 55030 İlkadım/Samsun olan tescilli adresi, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi, NO: 36 İlkadım/Samsun olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061404
BIST
14:443.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 92,13
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:4418,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2435
En Düşük
18,2142
14:4418,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0710
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:441.012,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.012,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:44
|VAKBN
|11,78
|1.210.612.849
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.363.600
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.219.087
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.731.741.203
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.995.979
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.526.676
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,71
|7.818.340.236
|% 0,13
|
|YKBNK
|8,39
|7.683.196.282
|% 7,02
|
|THYAO
|75,40
|4.412.736.816
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,22
|3.915.518.838
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,04
|3.379.243.843
|% 3,28
|
|YKBNK
|8,39
|7.683.196.282
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,04
|3.379.243.843
|% 3,28
|
|AKBNK
|15,71
|7.818.340.236
|% 0,13
|
|ISCTR
|11,22
|3.915.518.838
|% 9,04
|
|HALKB
|12,51
|2.731.741.203
|% 9,93
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2337
|18,2435
|% 0,16
|
|Euro
|18,3028
|18,3106
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0104
|21,1158
|% 0,21
|
|Frank
|18,6955
|18,8081
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8389
|4,8631
|% 0,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|9,36
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|37,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,12
|
|B. Petrol
|88,46
|88,46
|0,46
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59SELGD
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 736 adet işlem
-
14:58KOZAL
Yüzde 6.72 oranında artışla 185.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 133, 707 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 3, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 66, 949.00 milyon TL de
-
14:57YKBNK
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 383, 537 adet işlem
-
14:55KOZAL
Yüzde 6.55 oranında artışla 185.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 053, 217 adet işlem