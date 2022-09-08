***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Samsun Şubesi'nin Kale Mahallesi Gazi Caddesi NO: 19, 55030 İlkadım/Samsun olan tescilli adresi, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi, NO: 36 İlkadım/Samsun olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061404BIST