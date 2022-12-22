***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 11:17
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.11.2022 tarihinde yapılan İzmir ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 21.12.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Karşıyaka Şubesi adres bilgisi: Donanmacı Mah. Salah Birsel Sokak NO: 7 Karşıyaka/İZMİR Telefon: 0232 270 00 60, Fax: 0232 202 57 66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089142
BIST
15:335.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 66,96
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:3318,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:3319,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0498
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:331.090,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.090,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ULUFA
|9,46
|361.315.376
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.989.024
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.300.738
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|28.986.415
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,50
|34.934.364
|% -3,55
|
|SUNTK
|62,15
|42.335.867
|% -3,42
|
|OSMEN
|67,00
|10.905.798
|% -3,32
|
|THYAO
|143,50
|4.640.771.741
|% 0,42
|
|EKGYO
|8,22
|3.773.004.281
|% 2,24
|
|ENKAI
|27,94
|3.491.196.349
|% 4,49
|
|VAKBN
|12,46
|2.696.074.794
|% 1,47
|
|ISCTR
|13,09
|2.549.538.241
|% 2,59
|
|EKGYO
|8,22
|3.773.004.281
|% 2,24
|
|VAKBN
|12,46
|2.696.074.794
|% 1,47
|
|ISCTR
|13,09
|2.549.538.241
|% 2,59
|
|SKBNK
|3,18
|584.237.902
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,17
|2.043.293.629
|% 1,42
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6627
|18,6711
|% 0,06
|
|Euro
|19,8523
|19,8652
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4214
|22,5339
|% -0,28
|
|Frank
|20,0624
|20,1832
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9497
|4,9745
|% 0,07
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.346
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,33
|
Seans Raporu
15:33
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15:48ETILR
Yüzde 5.89 oranında artışla 14.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 609, 988 adet işlem
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15:46BSOKE
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 999, 007 adet işlem
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15:45RYGYO
Yüzde 6.75 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 286 adet işlem
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15:44XU100
Endeks 5, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 66, 212.00 milyon TL de
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15:44ENJSA
Yüzde 4.57 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 491, 201 adet işlem