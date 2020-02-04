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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.083.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM52019
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.950.000
İhraç Fiyatı 0,97639
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.05.2020
Kayıt Tarihi 05.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 79.950.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
1.083.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 06/05/2020 vade sonu tarihli 79.950.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817017


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TEKTU 1,63 310.559.060 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,00 512.558 % 13,86  
TSGYO 1,91 22.448.576 % 13,69  
HLGYO 1,67 247.998.261 % 12,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7523 7,7912 % 0,01  
Frank 6,1349 6,1719 % -0,54  
Riyal 1,5868 1,5948 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -18,95  
Altın Gr. 299 299 -4,39  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 -0,02  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 54,81 54,81 0,60  
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