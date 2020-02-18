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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.02.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.083.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM42044
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.270.000
İhraç Fiyatı 0,98278
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2020
Kayıt Tarihi 21.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 61.270.000

Ek Açıklamalar
1.083.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 22/04/2020 vade sonu tarihli 61.270.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819917


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,99 333.113.045 % 19,88  
TSPOR 6,49 584.817.384 % 16,10  
YESIL 15,29 56.525.275 % 11,28  
DOKTA 48,00 16.319.039 % 11,16  
HALKS 2,75 150.197 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8676 7,9071 % 0,40  
Frank 6,1463 6,1833 % 0,14  
Riyal 1,6105 1,6185 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.600 1.600 18,85  
Altın Gr. 311 312 4,16  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,33  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,07  
B. Petrol 57,30 57,30 -0,37  
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