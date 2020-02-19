***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2020 12:10
24.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.083.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM22020
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.850.000
İhraç Fiyatı 0,97249
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2020
Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.850.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 89 gün vadeli TRFYKYM22020 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 19 Şubat 2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820056
BIST
14:12119.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -83,21
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
14:126,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0811
En Düşük
6,0483
14:126,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
14:12314,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,05
|Açılış
|: 314,67
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,72
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,43
|601.164.892
|% 16,67
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|OSTIM
|2,65
|118.718.637
|% 11,34
|
|TSPOR
|7,18
|405.912.785
|% 10,63
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.466.307
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|TKURU
|6,39
|37.980
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,15
|41.552.458
|% -8,12
|
|GSRAY
|3,72
|1.172.424.595
|% 5,08
|
|THYAO
|14,94
|717.845.074
|% -0,60
|
|ASELS
|29,16
|639.105.515
|% -0,07
|
|BJKAS
|3,43
|601.164.892
|% 16,67
|
|TSPOR
|7,18
|405.912.785
|% 10,63
|
|GSRAY
|3,72
|1.172.424.595
|% 5,08
|
|CEMAS
|1,32
|263.853.788
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,43
|601.164.892
|% 16,67
|
|ODAS
|2,28
|346.485.786
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,93
|241.554.392
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8644
|7,9039
|% 0,01
|
|Frank
|6,1532
|6,1903
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6159
|1,6240
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|7,66
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.066
|2.118
|17,10
|
|Yarım
|999
|1.024
|8,27
|
|Çeyrek
|501
|512
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|0,70
|