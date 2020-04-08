***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.083.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 08.04.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM42010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.500.000İhraç Fiyatı 0,97449Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2020Kayıt Tarihi 07.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 42.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYM42010 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 08/04/2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836459BIST