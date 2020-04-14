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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.04.2020 18:27
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***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM72017
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 263.170.000
İhraç Fiyatı 0,97553
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.07.2020
Kayıt Tarihi 07.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 263.170.000

Ek Açıklamalar
1.160.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 08/07/2020 vade sonu tarihli 263.170.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837900


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 95,70 63.812.915 % 10,00  
PGSUS 61,60 695.214.749 % 10,00  
EPLAS 13,75 104.312 % 10,00  
UZERB 2,86 275.188 % 10,00  
MTRYO 3,52 20.226.234 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5858 8,6289 % 1,75  
Frank 7,0679 7,1105 % 1,45  
Riyal 1,8082 1,8173 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 23,43  
Altın Gr. 381 381 8,15  
Cumhuriyet 2.436 2.497 52,90  
Tam 2.503 2.569 54,50  
Yarım 1.218 1.250 26,50  
Çeyrek 611 625 13,30  
Gümüş.Ons 15,77 15,80 0,38  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,11  
B. Petrol 29,59 29,59 -2,15  
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