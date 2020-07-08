***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sehven girilen 180.730.000-TL tutarlık satışı gerçekleştirilen nominal tutarı 181.030.000-TL olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.10.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYME2017Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.030.000İhraç Fiyatı 0,97925Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar1.160.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 07/10/2020 vade sonu tarihli 181.030.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856554BIST