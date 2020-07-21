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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.07.2020 22:21
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYME2025
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.150.000
İhraç Fiyatı 0,97925
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.10.2020
Kayıt Tarihi 20.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.150.000

Ek Açıklamalar
1.160.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 21/10/2020 vade sonu tarihli 33.150.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861049


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 22.793.875 % 10,00  
YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
MAALT 130,90 25.241.393 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6621 8,7055 % 0,08  
Frank 7,2815 7,3253 % 0,11  
Riyal 1,8140 1,8231 % -0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 23,18  
Altın Gr. 403 403 2,77  
Cumhuriyet 2.621 2.642 19,20  
Tam 2.700 2.711 19,70  
Yarım 1.310 1.326 9,70  
Çeyrek 657 664 4,80  
Gümüş.Ons 21,14 21,17 1,23  
Gümüş Gr. 4,63 4,64 0,25  
B. Petrol 44,24 44,24 0,96  
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