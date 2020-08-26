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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2020 12:49
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM82016
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,98261
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2020
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 76 gün vadeli TRFYKYM82016 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 26 Ağustos 2020 tarihinde vadesi gelimiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871233


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INTEM 15,73 3.422.497 % 10,00  
IZMDC 21,56 16.139.159 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
CRFSA 6,83 10.359.239 % 9,98  
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Cumhuriyet 3.017 3.063 -17,00  
Tam 3.002 3.077 -26,81  
Yarım 1.451 1.488 -12,97  
Çeyrek 728 744 -6,48  
Gümüş.Ons 26,40 26,43 -0,13  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,07  
B. Petrol 46,16 46,16 -0,13  
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