***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.12.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMA2011Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.310.000İhraç Fiyatı 0,96919Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2020Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.310.000Ek Açıklamalar1.160.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 09/12/2020 vade sonu tarihli 77.310.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874066BIST