***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 16.09.2020Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM92023Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,98169Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2020Kayıt Tarihi 15.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 82 gün vadeli TRFYKYM92023 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 16 Eylül 2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875306BIST