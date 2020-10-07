***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2020 14:07
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYME2017
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.030.000
İhraç Fiyatı 0,97925
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.10.2020
Kayıt Tarihi 06.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 181.030.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYME2017 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 07 Ekim 2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879062
BIST