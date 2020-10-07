***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.10.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYME2017Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.030.000İhraç Fiyatı 0,97925Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.10.2020Kayıt Tarihi 06.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 181.030.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYME2017 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 07 Ekim 2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879062BIST