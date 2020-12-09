***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2020 17:03
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMA2011
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.310.000
İhraç Fiyatı 0,96919
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2020
Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.310.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYMA2011 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 9 Aralık 2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892429
BIST