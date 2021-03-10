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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2021 21:27



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.077.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM32110
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.995.000
İhraç Fiyatı 0,95865
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.03.2021
Kayıt Tarihi 09.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.995.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYM32110 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 10 Mart 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917117


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