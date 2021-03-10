***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.077.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Finansman BonosuVadesi 10.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM32110Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.995.000İhraç Fiyatı 0,95865Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.03.2021Kayıt Tarihi 09.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.995.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYM32110 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 10 Mart 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917117BIST