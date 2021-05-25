***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.077.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM82131Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,95768Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2021Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar1.077.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 18/08/2021 vade sonu tarihli 300.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938043BIST