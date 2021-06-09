***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.077.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 09.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM62117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.410.000İhraç Fiyatı 0,95682Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.06.2021Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 111.410.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYM62117 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 09 Haziran 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941408BIST