***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.077.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.08.2021Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM82115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.720.000İhraç Fiyatı 0,9572Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.08.2021Kayıt Tarihi 10.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 252.720.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler1.077.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 11/08/2021 vade sonu tarihli 252.720.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 85 gün vadeli TRFYKYM82115 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 11 Ağustos 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957381BIST