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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.08.2021 18:56



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.077.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM82115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.720.000
İhraç Fiyatı 0,9572
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.08.2021
Kayıt Tarihi 10.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 252.720.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
1.077.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 11/08/2021 vade sonu tarihli 252.720.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 85 gün vadeli TRFYKYM82115 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 11 Ağustos 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957381


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DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
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Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
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Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,11  
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