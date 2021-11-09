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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.11.2021 19:03
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İli


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.858.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM52217
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,92355
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2022
Kayıt Tarihi 10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2022

Ek Açıklamalar
1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 11/05/2022 vade sonu tarihli 200.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976556


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
GSDDE 4,24 43.762.886 % 7,07  
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Dolar 9,7230 9,7255 % 0,49  
Euro 11,2824 11,2866 % 0,57  
Sterlin 13,1456 13,2115 % 0,42  
Frank 10,6267 10,6907 % 0,70  
Riyal 2,5853 2,5983 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 5,05  
Altın Gr. 572 572 4,17  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,24  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,04  
B. Petrol 84,17 84,17 0,74  
Seans Raporu 18:05
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