***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.858.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM52217Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,92355Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2022Kayıt Tarihi 10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2022Ek Açıklamalar1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 11/05/2022 vade sonu tarihli 200.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976556BIST