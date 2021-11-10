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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.11.2021 20:13
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İli


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.858.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMK2118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,95455
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.11.2021
Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahlinde 10/11/2021 vade sonu tarihli 300.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYMK2118 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 10 Kasım 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976924


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NUGYO 11,47 16.528.481 % 9,97  
OYLUM 8,05 7.141.600 % 9,97  
TURGG 144,60 14.864.328 % 9,96  
DOAS 37,76 181.182.453 % 9,96  
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Altın Gr. 584 584 10,92  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 0,54  
Gümüş Gr. 7,82 7,83 0,22  
B. Petrol 83,06 83,06 -1,72  
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