***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.858.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞKurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞTürü Finansman BonosuVadesi 10.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMK2118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,95455Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2021Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahlinde 10/11/2021 vade sonu tarihli 300.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYMK2118 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 10 Kasım 2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976924BIST