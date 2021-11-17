***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.858.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 17.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMK2126Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,95455Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.11.2021Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.11.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 17/11/2021 vade sonu tarihli 300.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYMK2126 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 17 Kasım 2021 tarihlnde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978367BIST