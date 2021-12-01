***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.858.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞKurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.12.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYMA2110Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,95443Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.12.2021Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 01/12/2021 vade sonu tarihli 400.000.000-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFYKYMA2110 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 1 Aralık 2021 tarihlnde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980493BIST