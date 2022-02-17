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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2022 09:11
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İli


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.858.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 118
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM62216
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 258.000.000
İhraç Fiyatı 0,94429
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.06.2022
Kayıt Tarihi 14.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
1.858.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 15/06/2022 vade sonu tarihli 258.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002287


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ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.649.151 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.570.163 % 9,93  
CEOEM 19,30 82.821.937 % 9,60  
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Dolar 13,6273 13,6331 % 0,27  
Euro 15,5145 15,5315 % 0,33  
Sterlin 18,4978 18,5905 % 0,38  
Frank 14,7479 14,8368 % 0,36  
Riyal 3,6224 3,6405 % 0,28  
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14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 11,51  
Altın Gr. 825 825 6,62  
Cumhuriyet 5.480 5.563 68,00  
Tam 5.454 5.590 66,61  
Yarım 2.636 2.704 32,22  
Çeyrek 1.322 1.352 16,11  
Gümüş.Ons 23,59 23,61 -0,04  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 92,91 92,91 -1,90  
Seans Raporu 14:52
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