***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.846.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞKurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM62224Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,95557Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar1.846.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 08/06/2022 vade sonlu 300.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007499BIST