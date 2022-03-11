***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2022 18:01
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.846.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM72215
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.000.000
İhraç Fiyatı 0,94579
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
1.846.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 06/07/2022 vade sonlu tarihli 83.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009571
BIST