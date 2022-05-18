***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.858.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞKurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM52225Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,92441Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 182 gün vadeli TRFYKYM52225 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 18 Mayıs 2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031166BIST