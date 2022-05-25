***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.846.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞKurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.05.2022Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM52233Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 338.000.000İhraç Fiyatı 0,094658Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.05.2022Kayıt Tarihi 24.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.05.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+"Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 107 gün vadeli TRFYKYM52233 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 25 Mayıs 2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032334BIST