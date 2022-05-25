***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.05.2022 14:55
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.846.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM52233
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 338.000.000
İhraç Fiyatı 0,094658
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.05.2022
Kayıt Tarihi 24.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.05.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+"Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 107 gün vadeli TRFYKYM52233 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 25 Mayıs 2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032334
BIST