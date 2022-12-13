***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2022 17:41
29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
3.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 22/02/23 vade sonu tarihli 500.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086919
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2041
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.091,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 24,94
|Açılış
|: 1.091,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|19,36
|205.987.352
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.352.388
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.833.315
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.906.285
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|3.434.034
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,00
|773.139.083
|% -6,28
|
|EPLAS
|27,84
|45.162.072
|% -5,95
|
|AKSGY
|7,60
|112.423.500
|% -5,59
|
|AKGRT
|3,77
|324.991.119
|% -5,51
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EREGL
|43,24
|9.575.030.137
|% 4,24
|
|ASELS
|59,30
|8.125.083.663
|% 0,76
|
|THYAO
|144,20
|7.941.358.756
|% -0,55
|
|SISE
|41,22
|5.769.908.317
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,90
|4.391.879.649
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,77
|944.237.589
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,56
|3.780.755.156
|% -0,43
|
|TSKB
|4,23
|1.345.998.231
|% 0,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6426
|18,6487
|% 0,06
|
|Euro
|19,8303
|19,8397
|% 1,04
|
|Sterlin
|23,0509
|23,1665
|% 1,12
|
|Frank
|20,0608
|20,1817
|% 1,21
|
|Riyal
|4,9427
|4,9674
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|37,37
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|24,92
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.322
|7.380
|137,00
|
|Yarım
|3.546
|3.608
|67,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.803
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,41
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem