***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2022 17:17
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 56 gün vadeli TRFYKYMA2227 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 14 Aralık 2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087181
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0119
|Açılış
|: 80,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 80,6800
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3800
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:0514,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,06
|Açılış
|: 14,29
|
|Önceki Kapanış
|: 14,22
|
14,34
En Düşük
14,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6159
|18,6194
|% -0,12
|
|Euro
|19,8262
|19,8498
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,0518
|23,1674
|% 0,34
|
|Frank
|20,0958
|20,2169
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|0,00
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.287
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.529
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
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17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem