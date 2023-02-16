***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.02.2023 14:04
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+" 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 55 gün vadeli TRFYKYM22350 ISIN kodlu borçlanma aracının 16 Şubat 2023 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114301
BIST
15:175.084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 133,84
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:1718,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:1720,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:171.113,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.113,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:15
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.662.641
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|511.971.940
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|253.314.489
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.193.692
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.885
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.787.457
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.916.018
|% -9,94
|
|THYAO
|143,00
|7.039.225.629
|% 2,22
|
|EREGL
|43,96
|5.797.835.996
|% 6,39
|
|TUPRS
|632,30
|4.063.290.752
|% 9,98
|
|SISE
|45,10
|3.069.214.529
|% 5,62
|
|ASELS
|58,70
|3.014.031.133
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,44
|2.975.464.889
|% 1,67
|
|YKBNK
|9,33
|1.561.984.900
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.403.544
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.060.580.243
|% 4,17
|
|EREGL
|43,96
|5.797.835.996
|% 6,39
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8461
|18,8499
|% 0,01
|
|Euro
|20,1732
|20,1819
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6545
|22,7681
|% 0,21
|
|Frank
|20,3622
|20,4849
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0103
|5,0355
|% 0,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 79 artarak (% 3.46 ) 5, 672
-
15:29XU100
Endeks 5, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 67, 199.00 milyon TL de
-
15:29AKCNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 410, 395 adet işlem
-
15:28ZPBDL
Yüzde 5.92 oranında artışla 92.64 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 633 adet işlem
-
15:27CIMSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 119.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 080, 847 adet işlem